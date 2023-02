Überraschungen gab es bei der traditionsreichen Preisverleihung in der Kategorie Beste Hauptrolle, in der Cate Blanchett ("Tár") und Austin Butler ("Elvis") die Trophäen erhielten. Als Favoriten hatten zuvor Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once") und Colin Farrell ("The Banshees Of Inisherin") gegolten.