Kanadischer Filmemacher: Regisseur Norman Jewison gestorben

Norman Jewison, Regisseur von preisgekrönten Filmen wie "In der Hitze der Nacht" (1967), "Anatevka" (1971), "Mondsüchtig" (1987) oder "Hurricane" (1999), ist tot. Jewison sei am Samstag "friedlich" in seinem Haus gestorben, teilte sein Sprecher am Montag (Ortszeit) mit.