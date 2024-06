Religionsfreiheit in den USA: Mit Psychedelika zu Gott

Psychedelische US-Kirchen benutzen Ayhuasca und andere Drogen - wie hier in Utah(Symbolbild).

Ihre Blicke verraten erwartungsvolle Neugier, aber auch Angst. Acht Männer und Frauen bilden auf dem Wohnzimmerboden eines Privathauses in Austin (Texas) einen Kreis. In Yoga-Stellung bereiten sie sich auf die Einnahme von Psychedelika vor: eine Kombination aus Magic Mushrooms und dem Gift einer Kröte aus der Sonora-Wüste im Südwesten der USA

Drogenkonsum als sakrale Handlung

Die Wirkung ist massiv: nach Übelkeit, Erbrechen und Aggressionsschüben erleben Nutzer einen Zustand, der mit Glückseligkeit beschrieben wird. Erlebt hat dies Ernesto Londono, der ein Jahr lang über Drogenkonsum als sakrale Handlung recherchiert und darüber ein Buch geschrieben hat. Seinen Erfahrungsbericht publizierte kürzlich die "New York Times".

Experten gehen von Hunderten sogenannter Drogen-Kirchen zwischen der Ost- und Westküste der USA aus. Deren Mitglieder kommunizieren über Social-Media-Kanäle und Mundpropaganda. Ihre Zeremonien halten sie demnach in Privathäusern oder Airbnb-Adressen ab, vorzugsweise in abgelegenen Regionen.

Abenteurer, Veteranen und Kranke suchen Heilung

Die ehemalige US-Soldatin und Irak-Veteranin Beth Law leidet an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Die Behandlung mit Pilz-Psychedelika lässt sie nun auf Linderung hoffen.

Zur Erlangung der transzendentalen Erfahrung setzen die Gemeinschaften oft auf Ayahuasca oder Hoasca-Tee: einen dickflüssigen Trank mit halluzinogener Wirkung, den südamerikanische Ureinwohner am Amazonas schon vor Hunderten Jahren in religiösen Riten und zur Bewusstseinserweiterung zu sich nahmen. Der bittere Tee wirke wie ein LSD-Trip , berichten jene, die davon gekostet haben. Formen und Farben verschwimmen; stundenlange Visionen folgten, die viele als Albträume erlebten.

Whitney Lasseter, Gründerin der "All Tribe Medicine Assembly"

Die "All Tribe Medicine Assembly"von Austin versteht sich als Kirche. Durch das Hinzufügen von Religion verschieben sich die Grenzen zwischen bloßem Drogenkonsum und Spiritualität. Eine rechtlich kniffelige Angelegenheit, wie die Klagen zweier Gemeinden aus New Mexico und Oregon gegen die Drogenbekämpfungsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration) zeigen.

Halluzinogene Pflanzen stiften überall auf der Welt Spiritualität. Ayahuasca begründet die Rituale in den Anden und am Amazonas, der berauschende Peyote-Kaktus steht im Zentrum der Kulte Mexikos. Im Pazifik Raum ist es der berauschende Pituri-Strauch, in Afrika Khat.

Quelle: ZDF