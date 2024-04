Österreich: Schnitzeljagd löst Polizeieinsatz aus

Ein Freizeitspaß mit Schnitzeljagd hat im Kleinwalsertal in Österreich ein Skigebiet stundenlang lahmgelegt. Skigäste meldeten am Ostersonntagmittag, dass ein Mann einen verdächtigen Gegenstand an einer Liftstation der Kanzelwandbahn abgelegt habe, wie die Polizei Vorarlberg am Montag berichtete.