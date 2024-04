Schuhgröße 70: Riesenschuhe für Venezolaner aus Deutschland

Längst ist er in Rente, aber Schuhmacher Georg Wessels (71) hängt an seinen Schützlingen. Der Spezialist für Extrem-Größen fliegt am 18. April nach Venezuela und überreicht Jeison Rodriguez (28) drei neue Paar Schuhe. Der Mann mit den wohl größten Füßen der Welt wächst wegen einer Krankheit immer weiter. Wessels aus Vreden im westlichen Münsterland in Nordrhein-Westfalen bringt ihm ein Paar Sandalen, geschlossene Straßenschuhe und einen Mix aus beiden nach Südamerika: Schuhgröße knapp 70 für die mehr als 40 Zentimeter langen Füße.