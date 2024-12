Wisconsin: Tote nach Schusswaffenangriff an US-Schule

Bei einem Schusswaffenangriff an einer christlichen Privatschule in der Stadt Madison im US-Bundesstaat Wisconsin sind nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Dabei soll es sich um eine Lehrperson sowie um ein Mitglied der Schülerschaft handeln.

Erst im September hatte ein 14 Jahre alter Schüler an einer High School in der Nähe von Atlanta das Feuer eröffnet und vier Menschen erschossen. Kamala Harris bezeichnete die Tat als sinnlose Tragödie.

Auch mehrere Menschen verletzt

Lehrer bewaffnen – so will der US-Bundesstaat Tennessee für mehr Sicherheit an Schulen sorgen. Aber geht das wirklich auf?

Biden nennt Vorfall "inakzeptabel"

An der Abundant Life Christian School werden etwa 390 Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersgruppen unterrichtet. Er sei "so kurz vor Weihnachten" bestürzt, sagte Polizeichef Barnes.

Jedes Kind, jede Person in diesem Gebäude ist ein Opfer und wird für immer ein Opfer sein. [...] Wir müssen herausfinden und versuchen, zusammenzusetzen, was genau passiert ist.

Waffengewalt ist ein großes Problem in den USA

In den Vereinigten Staaten gehören tödliche Schusswaffenangriffe zum Alltag. Waffen sind dort nicht nur leicht verfügbar, sondern auch in enormer Stückzahl im Umlauf. Größere Gewalttaten, etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtklubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen, entfachen immer wieder hitzige Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts - bislang jedoch ohne greifbare Fortschritte. Eine substanzielle Reform der Waffengesetze wird seit Jahren von den Republikanern blockiert.