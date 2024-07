Triathlon verschoben: Warum ist die Seine so dreckig?

Nun ist eingetroffen, was Fans und Organisatoren der Olympischen Spielen in Paris befürchtet hatten: Der Triathlon der Männer, musste verschoben werden, weil das Wasser in der Seine zu schmutzig ist. Die mikrobiologischen Tests zeigten zu hohe bakterielle Werte, schon die Trainings waren nicht möglich. Alle Hoffnung ruht nun auf morgen: Wenn die Wasserqualität dann besser ist, soll der Triathlon nachgeholt werden.

Abwasser wird in Seine gespült

Der Grund für das verschmutzte Wasser: die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Schon bei der Eröffnungsfeier regnete es stundenlang am Stück. Teile des Abwassersystems sind für Starkregen offenbar immer noch unterdimensioniert. Regenwasser und Abwasser fließen in Paris in der Regel in dieselbe Kanalisation. Fällt zu viel Regen, kann das teils veraltete System die riesigen Abwassermengen nicht mehr aufnehmen, es läuft über - und die braune Brühe gelangt in den Fluss.