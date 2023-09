Berühmt durch Shrek-Song : US-Sänger Steve Harwell gestorben

Mit Smash Mouth hatte der gebürtige Kalifornier in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etliche Hits in den USA gelandet - der bekannteste wohl der Ohrwurm "All Star" (1999). Als Teil des Soundtracks von "Shrek" erlangte das Lied mit eingängigen Zeilen wie "Didn't make sense not to live for fun" ("Es machte keinen Sinn, nicht zum Spaß zu leben") besonders große Popularität.