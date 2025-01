Smog-Alarm 1985: Als dreckige Luft das Ruhrgebiet lahmlegte

... gibt es in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr. Das Umweltbundesamt betont, dass die Grenzwerte in Deutschland seit den 1990er Jahren regelmäßig weit unterschritten werden. Das sei auch auf ergriffene Maßnahmen nach dem Smog-Ereignis im Ruhrgebiet zurückzuführen, wie zum Beispiel der Einbau von Rauchgasentschwefelungsanlagen durch die Industrie.



Seit 1996 ist ein "Luftqualitätsrahmenrichtlinie" in Kraft, in der EU gilt sie einheitlich für alle Mitgliedsstaaten.



Seit 1999 gibt es auch EU-weit einheitliche Grenzwerte für Blei, Feinstaub, Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid.

Quelle: Umweltbundesamt