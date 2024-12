Smog über Bosniens Hauptstadt Sarajevo - "Kann kaum atmen"

Smog in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hat Flugzeugstarts verhindert und den Straßenverkehr beeinträchtigt. Der öffentliche Gesundheitsdienst des Kantons Sarajevo empfahl den Bürgern, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Wer dennoch auf die Straße müsse, solle nach Möglichkeit eine Maske mit Filter tragen, um Schaden für seine Gesundheit abzuwenden, teilte die Behörde mit.

Seit dem späten Mittwochabend breitete sich eine dicke, schmutzig braune Nebelbrühe in Sarajevo aus. Am Donnerstag war aus dem Talkessel heraus von den Höhen des Hausbergs Trebevic kaum etwas zu sehen - nur die Spitze des 172 Meter hohen Avaz Towers ragte heraus. Das höchste Gebäude Bosnien-Herzegowinas beherbergt den gleichnamigen Medienkonzern.

Messung: Luftqualität in Sarajevo "sehr ungesund"

Das Schweizer Technologieunternehmen IQAir, das die Luftqualität in Echtzeit misst, bezifferte den Luftqualitätsindex (AQI) von Sarajevo auf 225 und damit "sehr ungesund". Es attestierte der Stadt die drittstärkste Luftverschmutzung der Welt. Belgrad, die Hauptstadt des benachbarten Serbien, kam auf einen AQI von 170, was als "ungesund" eingestuft wird.

Feinstaub und Luftverschmutzung verursachen weltweit mehr als 4,5 Millionen vorzeitige Todesfälle, so die Weltwetterorganisation in ihrem jährlichen Bericht über Luftverschmutzung.

Heizen mit Kohle und Holz beeinflusst Luftqualität

Die Luft in Sarajevo und anderen Großstädten auf dem Balkan ist in den Wintermonaten häufig schlecht, weil dort viel mit Kohle und Holz geheizt wird. Experten haben vor den Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen gewarnt, weil schlechte Luft mit verschiedenen Krankheiten und vorzeitigen Todesfällen in Verbindung gebracht wird.