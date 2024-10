Stefan Raab beteiligt sich wieder am ESC-Vorentscheid

Stefan Raab ist zurück auf dem Bildschirm und mischt nun auch beim Eurovision Song Contest wieder mit. Quelle: Willi Weber/RTL/dpa

Fernsehmoderator und Entertainer Stefan Raab wird den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) 2025 mitorganisieren. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mitteilte, wird sich Raab gemeinsam mit den Sendern RTL und ARD an dem nationalen Auswahlverfahren beteiligen. Üblicherweise wird dieses vom NDR im Auftrag der ARD organisiert.

Eine Kooperation zwischen NDR und dem Privatsender RTL beim nationalen Vorentscheid gab es laut NDR zuletzt 2012, auch damals war der inzwischen 58-jährige Raab beteiligt. Einzelheiten zur Ausgestaltung des nationalen Vorentscheids und der Rolle Raabs dabei nannte der NDR am Dienstag zunächst nicht. Laut Mitteilung wollen die beiden Sender diese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Schweizerischen Botschaft in Berlin bekanntgeben.

Nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest ist es still um Nemo geworden. Jetzt ist der Song "Eurostar" erschienen. Wir haben Nemo in London getroffen. 14.10.2024 | 5:16 min

Viele erfolgreiche Raab-Schützlinge beim ESC

Raab gilt als sehr erfolgreicher ESC-Manager. Mit seinem Namen ist vor allem der Sieg von Lena Meyer-Landrut ("Satellite") in Oslo im Jahr 2010 verbunden, die damit den Wettbewerb nach Deutschland holte.

Der ESC 2011 in Düsseldorf war vorerst der letzte, an dem der Moderator und Produzent führend mitwirkte. Lena trat damals erneut an und errang den zehnten Platz. Raab sagte danach:

Das Eurovision-Song-Contest-Finale 2011 in Deutschland war der absolute Höhepunkt meiner ESC-Karriere. „ Stefan Raab

2012 saß er noch einmal beim deutschen Vorentscheid in der Jury. Auch andere Schützlinge von Raab schlugen sich erfolgreich beim ESC, darunter der Sänger Max Mutzke. Raab selbst erreichte als Sänger auf der Bühne im Jahr 2000 mit "Wadde hadde dudde da?" den fünften Platz.

Krankheitsbedingt sagte die Sängerin Lena Anfang Juli kurzfristig einige Konzerte ab. Nach einer schnellen Genesung soll sie jetzt schon wieder fit für die Bühne sein. 18.07.2024 | 0:25 min

Raab kehrte mit Boxkampf zurück

Erst im September war der 58 Jahre alte Entertainer, Musiker und Moderator nach fast zehnjähriger Pause ins TV zurückgekehrt. Am 14. September kämpfte er live im TV gegen Regina Halmich, zum dritten Mal in seiner Karriere - und verkündete im Anschluss seine längerfristige Rückkehr ins Showgeschäft. Mittlerweile moderiert er eine wöchentliche Sendung bei RTL+. Zudem ist eine RTL-Samstagabendshow mit seinem Kollegen Michael "Bully" Herbig angekündigt.

Die ESC-Bilanz Deutschlands war in den vergangenen Jahren durchwachsen. Zuletzt erreichte Sänger Isaak für Deutschland in Malmö einen zwölften Rang. Zuvor hatte es viele letzte oder vorletzte Plätze gehagelt. Einzige Ausnahme war 2018 Michael Schulte mit Platz vier. Für den kommenden ESC wird der NDR als ESC-Federführer der ARD nun also mit RTL zusammenarbeiten. Eine Kooperation mit einem Privatsender hatte es zuletzt 2012 gegeben. Der Eurovision Song Contest findet 2025 in Basel in der Schweiz statt.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel