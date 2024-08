Klimawandel: Wenn der Strand langsam verschwindet

Spaniens Strände schrumpfen, auch wegen der starken Bebauung in Küstennähe. Dagegen gibt es Protest: "No al edificio Maddox" (Nein zum Gebäude Maddox) ist auf dem Schild zu lesen.

Josep hat Tränen in den Augen, als er von der Promenade auf den Strand in Platja d'Aro blickt. "Als Kind habe ich hier gespielt und gebadet, der Strand war damals doppelt so breit", erzählt der 48 Jahre alte Lehrer. Die Zeitung "La Vanguardia" schrieb kürzlich, dass der heute im Schnitt gut 50 Meter breite Strand in den 1980er Jahren dreimal so breit gewesen sei.