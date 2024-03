Trauerzug für Brandopfer: Solingen und Angehörige entsetzt

Fünf Tage nach dem vorsätzlich gelegten Brand mit vier Toten in einem Mehrfamilienhaus in Solingen ist am Samstag mit einem Trauermarsch der Opfer gedacht worden. Laut Polizeiangaben zogen rund 600 Menschen von der Innenstadt zu dem ausgebrannten Wohnhaus im Stadtteil Höhscheid. Weitere 120 hielten eine Mahnwache am Haus. Dort wollte der Imam der örtlichen Ditib-Gemeinde, Ali-Riza Yilmaz, ein Gebet sprechen. Mitveranstalter schätzten die Gesamtteilnehmerzahl auf mehr als 1.000.