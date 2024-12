Zwölf Tote bei Explosion in türkischer Munitionsfabrik

Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik in der westtürkischen Provinz Balikesir sind mindestens zwölf Menschen getötet worden.

Gouverneur geht nicht von Sabotage aus

Die Explosion habe sich am Morgen gegen 8.30 Uhr in der Gemeinde Karesi ereignet, zitierte der Sender TRT den Gouverneur von Balikesir, Vali Ismail Ustaoglu. Man gehe nicht von Sabotage, sondern von einem technischen Fehler als Ursache der Explosion aus. Einsatzkräfte seien am Ort mit Abkühlarbeiten beschäftigt, das Feuer sei unter Kontrolle.