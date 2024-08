Unglück in Kröv: Zweite Leiche aus Hotel-Trümmern geborgen

Unglück in Kröv an der Mosel

In dem Hotel in Kröv an der Mosel war eine komplette Etage in sich zusammengebrochen. Quelle: dpa

Vier Tage nach dem Hotel-Einsturz im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz ist die zweite Leiche mit Unterstützung der Feuerwehr und des technischen Hilfswerks geborgen worden. Es handele sich um den Hotelbesitzer, teilte die Polizei in Trier mit.

Der Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Die Tote war bereits am Mittwoch aus den Trümmern geholt worden.

Vor der Bergung des Gastwirts mussten große Teile des Hotels abgerissen werden. Der Grund: Das Gebäude galt laut Gutachter als stark einsturzgefährdet. Zudem lag der Tote an einer nicht zugänglichen Stelle.

Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel mit zwei Toten konnte nun in der letzten Nacht die letzte überlebende Person aus den Trümmern gerettet werden. Wie es zu dem Einsturz des Gebäudes kommen konnte ist noch immer unklar. 08.08.2024 | 1:51 min

Komplette Etage zusammengebrochen

In dem Hotel in dem Moselort war eine komplette Etage in sich zusammengebrochen. Neben den zwei Toten gab es sieben Verletzte, die nach Stunden aus den Trümmern gerettet wurden. Darunter befand sich auch ein zweijähriges Kind.

Ein Gutachter hatte sich am Donnerstag vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Er empfahl den Abriss, um den Toten sicher bergen zu können. Die Abrissarbeiten würden an diesem Samstag fortgesetzt, erklärte die Polizei.

Dabei sei aber mit keiner erhöhten Staubentwicklung mehr zu rechnen. Die vorherige Aufforderung, in einem Radius von 150 Metern um den Unglücksort Fenster und Türen wegen der hohen Staubbelastung geschlossen zu halten, wurde zurückgenommen.

Unter den Hotelgästen auch Schwerverletzte und ein gerettetes zweijähriges Kind. Als plötzlich letzte Nacht in einem Hotel in Kröv ein gesamtes Stockwerk in sich zusammenbrach. 07.08.2024 | 1:49 min

Unglücksursache bislang noch unklar

Das Hotel wurde nach Angaben des Landkreises Bernkastel-Wittlich bereits im 17. Jahrhundert erbaut. In den 1980ern wurde es dann um zweieinhalb Stockwerke vergrößert. An dieser Baulinie sei es zum Unglück gekommen, teilte der Landkreis mit.

Die Unglücksursache ist bislang noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und den Gutachter damit beauftragt, herauszufinden, wie das Unglück passieren konnte.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel