USA: Touristen aus ehemaliger Goldmine gerettet - ein Toter

In einer ehemaligen Goldmine im US-Bundesstaat Colorado, die heute als Touristenattraktion genutzt wird, ist bei einem Unfall ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte Sheriff Jason Mikesell von Teller County bei einer Pressekonferenz mit. Zwölf Menschen saßen stundenlang in rund 300 Metern Tiefe fest.

Schaden an Besucheraufzug

Die Gruppe war nach dem Versagen eines Aufzugs am Grund der Touristenstätte gefangen gewesen, wie die Behörden mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es an dem Aufzug, der die Besucher in die Tiefe bringt, einen mechanischen Ausfall gegeben haben.