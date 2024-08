Balkon-Absturz in Hamburg: Sechs Menschen verletzt

Der Unfall im Hamburger Stadtteil Langenhorn ereignete sich am Mittwochabend kurz nach 21:30 Uhr. Wie es dazu kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Der Balkon sei am dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses aus den 60er- oder 70er-Jahren angebracht gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Balkon sei nicht komplett nach unten gestützt, sondern quasi um 90 Grad nach vorne abgeklappt.

08.08.2024 | 1:37 min