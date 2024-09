Supermond: Vollmond und partielle Mondfinsternis

Der Mond hat am Himmel über Deutschland gleich ein doppeltes Schauspiel geboten. Wegen seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn gab es am frühen Mittwochmorgen einen Vollmond besonders nah an unserem Heimatplaneten - und zudem eine partielle Mondfinsternis.

Supermond mit partieller Finsternis

Gute Sicht auf das Naturschauspiel

An vielen Orten in Deutschland hatten die Menschen gute Chancen, dieses besonderes Schauspiel am Himmel zu beobachten. Die Nacht war vielerorts klar und erlaubte so einen ungetrübten Blick auf den Mond.