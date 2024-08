Perseiden: Die beste Sicht auf die Sternschnuppen

Jedes Jahr taucht die Erde auf ihrer Umlaufbahn in die Perseiden ein. Nun ist es wieder soweit.

Mitte August heißt auch: Die Perseiden sind wieder da. Die kommenden beiden Nächte wird es interessant für Astro-Fans. Was es zu wissen gibt.

Solange der Mond am Himmel steht, ist es zu hell, um die teilweise 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachten zu können. Aber es gibt noch Chancen, sie in Teilen Deutschlands zu sehen, denn auch vor und nach dem Perseiden-Maximum sind viele Sternschnuppen unterwegs.

Wann ist das beste Wetter fürs Sternschnuppengucken?

"Mal abgesehen von störendem Mondlicht haben wir perfektes Sternschnuppenwetter in der Nacht von Sonntag auf Montag ", sagt ZDF-Wetterexpertin Katja Horneffer. Nahezu deutschlandweit soll der Himmel klar sein, allenfalls im Süden ein wenig getrübt durch hohe Bewölkung.

Nachteulen und Frühaufsteher werden bereits seit Ende Juli mit den ersten Perseiden am Himmel belohnt. Ihre Zahl erhöht sich seitdem Nacht für Nacht.

Wie beobachtet man die Perseiden am besten?

Und wichtig: Zeit nehmen. Nicht zwischendurch auf den hellen Handybildschirm schauen, denn unsere Augen brauchen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Geringe Lichtverschmutzung und einen guten Blick in den Himmel gibt es auch in den vier deutschen Sternenparks und in der Stadt Fulda, die von der International Dark-Sky Association (IDA) offiziell als "Dark Sky Places" ausgezeichnet wurden.