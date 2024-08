Ätna rumort: Vulkan-Spektakel oder Gefahr?

Lava schießt am 4. August 2024 aus dem Vulkan Ätna in die Höhe.

Feuerrote Lava und kilometerhohe Aschewolken, die in die Höhe geschleudert werden: Der Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sorgt immer wieder für spektakuläre Bilder, die um die Welt gehen - zuletzt mit seinen Ausbrüchen im Juli und nun auch am vergangenen Wochenende.

Wie ist die Lage einzuschätzen?

Die Behörden in Italien haben die "gelbe" Warnstufe für den Ätna ausgesprochen. Bei dem Vulkan gehen die Experten also aktuell von einer geringen bis mittleren Aktivität aus. Hierbei möglich sind beispielsweise Lavafontänen und Aschewolken. Auch Lavaströme aus Gipfelkratern und Rissen sind bei dieser Warnstufe zu erwarten. Laut Behörden besteht dabei keine Bedrohung für bewohnte Gebiete.

Welche Auswirkungen haben die jüngsten Ausbrüche?

Bei den Ausbrüchen im Juli und August wurde Vulkanasche durch den Wind in bewohnte Gebiete getragen. Wenn große Mengen Asche in der Luft sind, beeinträchtige das viele Aspekte einer Gesellschaft, sagt Küppers. Sie könne auch der Gesundheit schaden. Beispielsweise sollte Vulkanasche nicht eingeatmet werden, da sie Augen und Schleimhäute schädigen kann.

Asche- und Rauchwolken haben auch Folgen für die Infrastruktur. So musste der Flughafen in Catania bei den jüngsten Ausbrüchen mehrmals vorübergehend geschlossen werden. Anfang Juli war die Start- und Landebahn laut Flughafenverwaltung wegen "großer Mengen von Vulkanasche unbenutzbar".

Reichen die bestehenden Schutzmaßnahmen aus?

Der Ätna ist mit einer Höhe von 3.350 Metern über dem Meeresspiegel und einem Durchmesser von 35 Kilometern der größte Vulkan Europas. Er gilt dort zudem als einer der aktivsten. Er liegt an der Ostküste Siziliens und hat eine Fläche von etwa 1.250 km². Der Vulkan weist mehrere Schlote auf, die jeweils einen Durchmesser von etwa 200 Metern haben. An den Hängen des Vulkans befinden sich außerdem Hunderte von kleinen Kegeln, die im Laufe der Jahrtausende bei Ausbrüchen an den Seiten entstanden sind. (Quelle: Katastrophenschutzbehörde der italienischen Regierung)

Für das Ableiten von Lava, wie man es in der Vergangenheit versucht habe, brauche es aber "riesige und nicht bebaute Flächen", gibt Küppers zu bedenken. Lavaströme früherer Ausbrüche, vor allem wenn sie deutlich unterhalb des Gipfels an den Flanken des Vulkans austraten, hätten auch einzelne Häuser erreicht oder auch ganze Ortschaften zerstört. Dies lasse sich am Ätna und auch an anderen Vulkanen nicht immer verhindern.