Nasa: Weltraumschrott durchschlägt Hausdach in Florida

Der Nasa zufolge durchbohrte Weltraumschrott der ISS ein Hausdach in Florida.

Ein Objekt, das auf ein Haus in den USA im Bundesstaat Florida stürzte, ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa von der Internationalen Raumstation ISS aus dem Weltall gekommen.

Die Nasa bestätigte die Vermutung, dass es sich bei dem zylindrischen Metallgegenstand um ein Fragment einer Frachtpalette alter Batterien handelt - Abfall, der im Jahr 2021 von der ISS abgeworfen worden sei. Es hätte "gefahrlos" in die Atmosphäre eintreten sollen.

Ein Batterieblock der Internationalen Raumstation nimmt Kurs auf die Erde. Experten geben aber Entwarnung – das Objekt wird bei Eintritt in die Atmosphäre verglühen.

Nasa-Untersuchung zu Absturz in Florida

Am 8. März hatte ein Einwohner von Naples in Florida ein graues Objekt gefunden, das seinen Angaben nach durch das Dach und zwei Etagen seines Hauses gestürzt war. "Ich zitterte. Ich war völlig fassungslos. Wie groß sind die Chancen, dass etwas mit solcher Wucht auf meinem Haus landet und so viel Schaden anrichtet?", sagte Hausbesitzer Alejandro Otero dem lokalen Fernsehsender WINK.