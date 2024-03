2,6 Tonnen Batteriepaket : Trümmer der ISS könnten Erde treffen

07.03.2024 | 15:36 |

Eine Plattform mit Batteriepaketen ungefähr so groß wie ein Auto: Trümmerteile davon könnten die Erde treffen. Am Freitag ist es voraussichtlich so weit.