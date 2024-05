Warnung vor schweren Gewittern mit Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Gewittern mit heftigem Starkregen am Donnerstagnachmittag und -abend. An der Grenze zu sehr warmer Luft über Deutschland und kühlerer Luft über Frankreich entwickelt sich am Nachmittag eine Regen- und Gewitterfront, die sich bis zum Abend in den Westen und Südwesten Deutschlands verlagert.