Wie heftig trifft Sturmtief Kirk Deutschland?

Am Donnerstag wird es stürmisch in Deutschland - weil die meisten Bäume noch belaubt sind, wird es wohl viel Windbruch geben.

Die Headlines vieler Nachrichtenportale klingen alarmistisch: "Hurrikan Kirk trifft Europa", heißt es, und zwar mit "voller Orkanstärke". Es drohe einer der "stärksten Stürme der jüngsten Vergangenheit". Doch das Sturmtief Kirk, das uns in der Nacht zum Donnerstag erwartet, ist ein ehemaliger, abgeschwächter Hurrikan - und ob der Sturm in Orkanstärke zu uns kommen wird, steht noch nicht fest.

In dem US-Bundesstaat Florida wird nach dem schweren Sturm „Helene“ der nächste Hurrikan erwartet. "Milton" könnte Sturmfluten von bis zu sechs Metern mit sich bringen.

Wie heftig wird Sturmtief Kirk?

Nach aktuellem Stand erwarten uns mit Kirk in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verbreitet stürmischer Wind im Flachland, auch schwere Sturmböen sind möglich: Das entspricht Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 100 Stundenkilometer. Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten über 118 Stundenkilometer wird höchstens bei heftigen Böen im Bergland erreicht.

Wie groß können die Schäden ausfallen?

Auch, wenn der Sturm nicht in Orkanstärke weht, können die Auswirkungen schon heftig sein: Weil die Bäume noch zum großen Teil belaubt sind, bieten sie dem Wind mehr Widerstand. Durch umfallende Bäume oder abbrechende Äste werden voraussichtlich größere Schäden entstehen, besonders in Wäldern, auf Straßen oder an Bahntrassen.