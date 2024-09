Extremwetter: Wie der Klimawandel von der Arktis zu uns kommt

Polarforscher Arved Fuchs kann Spuren des Klimawandels in der Arktis klar sehen. Folgen hat dies auch für uns: Starkregen, Superzellen, Hochwasser. In Hamburg diskutieren Experten.

Extremwetterkongress in Hamburg

Die jüngsten Überschwemmungen wie zum Beispiel in Polen (Bild) zeigen deutlich, welche Folgen der Klimawandel für uns hat. Experten suchen nun nach Wegen, wie wir besser vorbereitet sein können. Quelle: dpa

Das Holzschiff wankt im Takt der Wellen hin und her. Das Panorama ist einzigartig. Die arktische Sonne steht tief hinter den Gletschern im Norden Norwegens, sie taucht in diesen Tagen kaum unter. Die "Dagmar Aaen" hat schon mehr als 40.000 Seemeilen zurückgelegt.

Skipper Arved Fuchs und seine Crew messen das Meer. Im Rahmen der "Ocean Change" Expeditionsreihe sammeln die Wissenschaftler an Bord wichtige Meeresdaten. Sie kommen mit dem Holzsegler in die kleinen Buchten, die für große Forschungsschiffe tabu sind. Wassertemperatur, Sauerstoff- und Salzgehalt in unterschiedlichen Tiefen.

Seit mehr als 40 Jahren reist der deutsche Polarforscher Arved Fuchs in die Arktis. Eine junge Agrarwissenschaftlerin teilt diesen Abenteuergeist und folgt ihm in die Polarregion. 30.04.2023 | 28:49 min

Der Atlantik überhitzt

Die diesjährige Etappe startete im Juni in Kiel. "Das Meer ist ein Kontinuum", erläutert Johannes Karstensen, physikalischer Ozeanograf am Geomar, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

"Alles steht global mit allem in Verbindung - leider auch die menschgemachten, problematischen Einflüsse wie Plastik, Überhitzung, Versauerung oder der Meeresspiegelanstieg." Deshalb sind die Messergebnisse von Arved Fuchs und seinem Team so wichtig.

Polarforscher Arved Fuchs (2.v.r) an Bord der "Dagmar Aaen". Das Segelschiff stach im Juni für die diesjährigen Etappe der Klima-Expeditionsreihe "Ocean Change" von Kiel aus in See. Quelle: dpa

Das Eis verschwindet

Die Messdaten der "Dagmar Aaen" sind frei zugänglich. Jeder kann sich also ein Bild vom Zustand des Meeres in der Polarregion zwischen der Bäreninsel und entlang der norwegischen Küste machen.

Schon mit bloßem Auge sehen wir Jahr für Jahr die Veränderungen. Das Eis verschwindet, Gletscher sind nicht mehr da, die Landschaft verändert sich. Arved Fuchs, Expeditionsleiter

Von seinen Erlebnissen berichtet Arved Fuchs auf dem Extremwetterkongress in Hamburg. Aus vielen Bereichen kommen in Hamburg führende Klimaforscher zusammen, um sich auszutauschen. Die extremen Regenereignisse und die verheerenden Überschwemmungen der vergangenen Wochen sind Ausdruck des Klimawandels

Doku | planet e. : Extremwetter und Klimawandel Hitzewellen, Dürren und Starkregen - ein weiteres Jahr verheerender Extremwetter in Deutschland. Was muss sich ändern angesichts des Klimawandels?

"Wir wissen, dass mit jedem Grad Erwärmung sieben Prozent mehr Feuchtigkeit in der Luft sein können", erläutert Jochem Marotzke, Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. "Wenn dann so wie dieses Jahr das Mittelmeer vier Grad wärmer ist als sonst und extrem kalte Luft aus dem Norden kommt, dann verdunstet sehr viel Wasser."

Klimaschutz positiv kommunizieren

"Ich bin davon überzeugt", so Klimaforscher Marotzke, "dass wenn Klimaschutz lediglich über Einschränkungen kommuniziert wird, er nie gelingen wird. Forschung, Politik und Wirtschaft müssen den Menschen klarmachen, dass wir durch den Klimaschutz Städte liebenswerter gestalten können, neue Wirtschaftszweige und Industrien entstehen."

Forscher machen Hoffnung: Noch fünf Jahre für einen gesunden Planeten

Dass Veränderungen schnell kommen müssen, auch das wissen die Klimaforscher schon seit mehr als 20 Jahren. Nur passiert nach wie vor viel zu wenig. Arved Fuchs rechnet damit, dass er bei jeder seiner Expeditionen weniger Schönheiten des Nordens sieht. Von jedem Gletscher jedenfalls verabschiedet er sich, wenn er wieder in See sticht. Im nächsten Sommer schon könnte das warme Wasser eine Veränderung bedeuten: "Ocean Change" wie seine Kampagne sagt - meist aber eine Veränderung zum schlechteren.

