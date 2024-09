Russland: Ärzte ohne Grenzen muss Arbeit einstellen

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen muss nach 32 Jahren ihre Arbeit in Russland beenden. Die Zweigstelle der gemeinnützigen Organisation sei aus dem Register der Zweig- und Vertretungsbüros ausländischer Nichtregierungsorganisationen des Landes gestrichen worden, teilte die Organisation am Montag mit

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Wir sind sehr traurig, dass wir unsere Programme im Land beenden müssen, da viele Menschen in Russland, die medizinische und humanitäre Hilfe benötigen, nun ohne die Unterstützung dastehen werden, die wir ihnen hätten zukommen lassen können. Ärzte ohne Grenzen würde gerne wieder in Russland tätig werden, wenn dies möglich ist.

Obdachlosenhilfe und Tuberkulosebehandlung

Die internationale medizinische Organisation war seit 1992 in Russland präsent. In dieser Zeit führte sie nach eigenen Angaben "erfolgreich Dutzende Programme durch", die von der Obdachlosenhilfe über Nothilfe bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium bei der innovativen Tuberkulosebehandlung reichten.

Ärzte ohne Grenzen war in verschiedenen Regionen des Landes tätig: in Moskau, St. Petersburg, der Region Kemerowo, Tschetschenien, Inguschetien, Dagestan und - in jüngerer Zeit - in den Regionen Archangelsk und Iwanowo sowie im Süden Russlands in Belgorod und Rostow am Don.