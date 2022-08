Die Verbindung zu Bin Laden soll in die späten 80er zurückreichen, als der gelernte Arzt Al-Sawahiri den saudischen Millionär in Höhlen in Afghanistan behandelte, während in Bergen um sie herum Bomben der Sowjet-Truppen einschlugen. In den 90er Jahren ließ Al-Sawahiri seine ägyptische Extremistengruppe in Bin Ladens Al-Kaida aufgehen.