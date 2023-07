Zudem habe die Regierung in der Mitte der Wahlperiode traditionell "nicht die besten Zustimmungswerte", das sei auch Angela Merkel in ihren 16 Jahren als Bundeskanzlerin "immer so gegangen". Allerdings wisse man in der Ampel auch, dass es in den vergangenen Monaten "zu viel Streit, zu viel Gegeneinander" und zu wenig abgeschlossene Debatten gegeben habe, sagt Kühnert.