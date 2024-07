Alec Baldwin: Folgt auf den tödlichen Schuss nun Gefängnis?

Kann die Staatsanwaltschaft allerdings nachweisen, dass Baldwin, der Hauptdarsteller und Koproduzent des Films war, Sicherheitsprotokolle missachtete und rücksichtslos mit seinen Mitarbeitenden umging, dann könne das durchaus dazu führen, dass die Richterin eine Gefängnisstrafe verhänge, sagt John Day, Strafverteidiger in Santa Fe, gegenüber ZDFheute. Die zuständige Staatsanwältin, Kari Morrissey, argumentiert in einem Bericht an das Gericht mit seinem Verhalten am Set: Es habe einen Mann gezeigt, "der seine eigenen Emotionen absolut nicht unter Kontrolle hat."