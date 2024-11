Satiremagazin "Onion" kauft Verschwörungsportal "Infowars"

Das Satiremagazin "The Onion" kauft das ultrarechte Portal "Infowars" - mit Hilfe der Opferfamilien des Sandy-Hook-Amoklaufs. Ab jetzt soll der Fokus auf Waffen-Prävention liegen.

Satiremagazin "The Onion" kauft "Infowars"

Fernsehstudio von Infowars Quelle: ap

Nach einem Privatkonkurs des US -Verschwörungstheoretikers Alex Jones hat das Satiremagazin "The Onion" bei einer Auktion dessen rechtes Portal "Infowars" gekauft. "Letzte Sendung jetzt live aus den 'Infowar'-Studios", schrieb Jones auf der Plattform X. "Sie sind im Gebäude. Ordnen Schließung ohne Zustimmung des Gerichts an."

Die Begründung für den Kauf Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Unterstützt wurde "The Onion" beim Kauf von Angehörigen der Opfer des Schulmassakers an der Sandy Hook Highschool in Newtown im Jahr 2012, das Jones immer wieder als inszeniert dargestellt hatte.

Wegen solcher Aussagen wurde er wegen Verleumdung verurteilt und schuldet den Familien vieler der damals getöteten 20 Grundschulkinder und sechs Lehrkräfte mehr als eine Milliarde Dollar.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Angesichts dieser Urteile musste er Privatkonkurs anmelden. Robbie Parker, dessen Tochter Emilie damals getötet wurde, sagte in einer von seinen Anwälten übermittelten Erklärung:

Die Auflösung des Vermögens von Alex Jones und das Ende von 'Infowars' ist die Gerechtigkeit, auf die wir lange gewartet und für die wir gekämpft haben. „ Robbie Parker, Vater der ermordeten Emilie

"The Onion" erwarb die Webseite, die Konten in sozialen Medien, das Studio in Austin in Texas, das Markenrecht und das Videoarchiv von "Inforwars". Wie viel das Magazin dafür auf den Tisch legte, blieb zunächst unklar.

"The Onion" teilte mit, auf den Kanälen von Infowars werde es jetzt um die Verhinderung von Waffengewalt gehen.

Dreizehn Schüsse auf offener Straße in Washington D.C. Das Opfer: der 23-jährige Demeitri. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 20.000 Tote durch Waffengewalt. Tendenz steigend. 05.04.2022 | 33:52 min

Jones: Werde rechtlich dagegen vorgehen

Jones wiederum kündigte an, er werde rechtlich dagegen vorgehen. Bei seiner Sendung am Donnerstagmorgen wirkte er sichtlich aufgebracht, steckte seinen Kopf zwischen seine Hände. Er hatte gehofft, dass möglicherweise einige seiner Unterstützer seine Plattform ersteigern und er seine Arbeit dort fortsetzen kann. Die versiegelten Gebote wurden am Mittwoch geöffnet.