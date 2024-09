Darknet - zwischen Missbrauch und Oppositionsarbeit

Die Infrastruktur wird von Einzelpersonen und Vereinen aus der digitalen Zivilgesellschaft bereitgestellt. Ethisch motivierte Hacker schätzen Tor vor allem als Möglichkeit, staatliche Internetzensur in autokratisch regierten Ländern auszutricksen. Mehr als 30 Prozent des Tor-Datenverkehrs läuft über Knoten aus Deutschland.Die US-Organisation "The Tor Project" ist die Entwicklerin von Tor und damit auch der Darknet-Technologie. Tor entstand Mitte der 90er-Jahre an einem Forschungslabor der US-Marine. Das ursprüngliche Ziel war, dass US-Militärs und -Geheimdienste unerkannt das Internet nutzen können. Nach einigen Jahren öffnete sich die Technologie für die breite Öffentlichkeit, im Jahr 2006 übernahm das Tor Project die weitere Entwicklung. Die Non-Profit-Organisation finanziert sich seitdem jedoch zum großen über Fördertöpfe des US-Staates, zuletzt zu etwa 50 Prozent. Nicht nur das Darknet selbst, sondern auch die Hintergründe der Technologie sind widersprüchlich.