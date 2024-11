Israelische Fußballfans in Amsterdam: Bericht über Verletzte

Rund um das Fußballspiel des niederländischen Clubs Ajax Amsterdam in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend ist es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen.

Nach Berichten über verletzte israelische Fußballfans bei Ausschreitungen in Amsterdam hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu laut seinem Büro am Freitagmorgen zwei Rettungsflugzeuge in die Niederlande geschickt.

Medienberichte: Maccabi-Fans mit Stühlen beworfen

Der niederländische Sender AT5 berichtete über Zusammenstöße von Fans bei einem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend. Demnach gab es Schlägereien und Vandalismus im Stadtzentrum. Die Nachrichtenagentur ANP berichtete in Berufung auf einen Polizeisprecher, dass 57 Menschen festgenommen worden seien.

Israelischer UN-Botschafter: "Pogrom in Europa'"

Mehrere israelische Politiker sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, bei denen propalästinensische Täter regelrecht Jagd auf Juden gemacht hätten - und bezogen sich dabei auf Videos in sozialen Medien. Die Aufnahmen ließen sich allerdings zunächst nicht verifizieren, und die niederländische Polizei blieb in ihrer Darstellung deutlich zurückhaltender.

Der israelische Außenminister Gideon Saar schrieb eben dort: "Nach den schwerwiegenden Vorfällen stehen wir mit den Behörden in den Niederlanden in Kontakt. Jeder Israeli oder Jude, der sich derzeit in Not befindet oder Informationen zu den Gewalttaten hat, wendet sich bitte an das Lagezentrum."