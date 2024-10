Argentinien: Ein Jahr Präsident Javier Milei

Maria Claudia Albornoz ist mit der Organisation "La Poderosa" in den Armenvierteln aktiv und resümiert: "Milei will die sozialen Bewegungen entwaffnen." Als "Kulturkampf mit einer Sprache des Hasses" beschreibt die Soziologin Raquel Vivanco das Klima unter dem libertären Präsidenten. Vivanco war früher im Frauenministerium tätig, das Milei nun abgeschafft hat. Sein Kampf gegen die "korrupten Kasten" umfasst alles, was ihm nicht passt: Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Medien, öffentliche Universitäten. Milei leugnet den menschengemachten Klimawandel , attackiert Journalisten, will die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur umdeuten.