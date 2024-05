Filmfestspiele Cannes: Nachwuchsförderung im Bereich Regie

In der "Résidence" des Filmfestivals Cannes werden seit 2000 jährlich 12 internationale Nachwuchsregisseur:innen bei der Ausarbeitung ihres ersten oder zweiten Spielfilmdrehbuchs unterstützt. In einer Wohnung im Pariser Viertel Montmartre arbeiten sie in zwei Gruppen je viereinhalb Monate.Neben Französischkursen, individuellen Beratungen und freiem Kinoeintritt in Paris bekommen sie monatlich ein Stipendium von 800€ und nehmen am Festival in Cannes teil. Dort präsentieren sie ihre Projekte vor Filmschaffenden - eine Gelegenheit, Finanzierung und Produktion voranzutreiben. Pro Jahrgang gibt es einen Preis von 5.000€.