Trump-Team: Zweiter Wunschkandidat Trumps zieht zurück

Der Wunschkandidat von Donald Trump für die US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde (DEA), Chad Chronister, hat seinen Rückzug mitgeteilt. Die Nominierung für das Amt sei "die Ehre seines Lebens" gewesen, schrieb Chronister in einem Beitrag auf X.

In den vergangenen Tagen sei ihm "die Schwere dieser wichtigen Verantwortung" bewusst geworden und er sei zu dem Schluss gekommen, sich zurückziehen zu müssen, so Chronister. Er ist derzeit als Sheriff in Florida tätig.