Trumps Favorit Matt Gaetz lehnt Posten als Justizminister ab

Der umstrittene Kandidat für das Amt des Justizministers in den USA, Matt Gaetz , hat seinen Verzicht auf den Posten erklärt. "Wir haben keine Zeit für einen unnötigen langen Streit in Washington", erklärte der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump nominierte Gaetz am Donnerstag im Onlinedienst X.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Trump: Gaetz "wollte keine Ablenkung für die Regierung sein"

Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens

Verschwörungsmythen und ultrakonservativ

Trump hatte den ultrarechten Hardliner am 13. November für den wichtigen Posten des Justizministers nominiert. In den Tagen danach regte sich schnell massive Kritik an dieser Entscheidung. Auch unter einigen Parteikollegen im Senat gab es erhebliche Zweifel an Gaetz' Eignung für das Amt.