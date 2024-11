Trump holt Musk und Fox-Moderator in Regierung

Musk soll als Berater für Ausgabenkürzungen verantwortlich sein

Der Tech-Milliardär Elon Musk soll - in einer ungewöhnlichen Rolle außerhalb der Regierung, aber in Zusammenarbeit mit dem Weißen Haus - Trump dabei helfen, Ausgaben zu kürzen und Bürokratie abzubauen. Für diese Aufgabe wurde das Gremium "Department of Government Efficiency" neu geschaffen, das Musk gemeinsam mit dem früheren republikanischen Präsidentschaftsbewerber Vivek Ramaswamy leiten soll.

TV-Moderator als Verteidigungsminister

Trump kündigte überraschend an, dass er in Zeiten großer internationaler Spannungen und militärischer Konflikte einen Fernsehmoderator zum Verteidigungsminister machen will: Pete Hegseth ist vor allem Zuschauern des rechtskonservativen TV-Senders Fox News bekannt und war einst selbst Soldat, bringt aber keine Politik-Erfahrung oder Expertise in nationaler Sicherheit mit.