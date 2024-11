Trumps Kabinett: Marco Rubio soll US-Außenminister werden

Es sind Hardliner und loyale Gefolgsleute, die Donald Trump in sein Team holt - immer weitere mögliche Personalien werden öffentlich. Auch ein ehemaliger Konkurrent ist dabei.

US-Präsidentschaftswahlsieger Donald Trump wird einem Medienbericht zufolge wohl Floridas Senator Marco Rubio zu seinem Außenminister ernennen. Die Zeitung "New York Times" berichtete mit Berufung auf drei mit Trumps Gedanken vertraute Quellen, dass die Entscheidung zwar noch nicht final sei, der künftige Präsident sich aber auf die Ernennung Rubios festgelegt zu haben schien. Auch die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr das von mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Der in Florida geborene Sohn kubanischer Einwanderer könnte damit nach dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar der erste lateinamerikanische Spitzendiplomat der USA werden. Die mögliche Nominierung Rubios gilt als strategischer Schritt Trumps, um seine Erfolge bei den Latino-Wählern zu festigen.

Rubio war 2016 noch Kontrahent Trumps

Der 53-Jährige gilt als entschiedener Verfechter einer harten Außenpolitik, hat aber in den vergangenen Jahren einige seiner Positionen an Trumps Ansichten angepasst. So hatte er noch im Jahr 2016 mit Trump um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gewetteifert und ihn einen Hochstapler und "die vulgärste Person, die jemals die Präsidentschaft anstrebte" genannt.

Rubio würde im Fall seiner Ernennung einer der wesentlichen Architekten der America-First-Außenpolitik von Trumps zweiter Amtszeit werden. Der künftige Staatschef hatte versichert, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zu beenden und eine weitere Verwicklung des US-Militärs im Ausland zu vermeiden.

Sein Senatorenkollege aus Florida, Rick Scott, beglückwünschte Rubio im Onlinedienst X. Der 53-Jährige werde "die amerikanische Führungsrolle in der Welt, besonders in Lateinamerika, wiederherstellen" und die USA mit "Würde und Mut vertreten", erklärte Scott.

Migrations-Hardliner soll Vize-Stabschef werden

Aber auch andere mögliche Personalien zur Regierungsmannschaft Trumps werden nach und nach bekannt. So bekommt offenbar Stephen Miller, der schon in Trumps erster Amtszeit mit Plänen für eine Abschiebung von Migranten auffiel, wieder eine Position im Weißen Haus. Diesmal solle er stellvertretender Stabschef des künftigen US-Präsidenten werden, berichteten unter anderem der Nachrichtensender CNN und die "New York Times".

Miller werde weitreichende Kompetenzen bekommen - muss in dieser Position aber nicht vom Senat bestätigt werden. Bei einem von Trumps Wahlkampf-Events rief Miller der Menge zu: "Amerika ist für Amerikaner - und nur für Amerikaner." Trump werde kriminelle Migranten, Kartelle und Gangs aus dem Land vertreiben, sagte er.

Er wäre bereits der zweite Migrations-Hardliner in Trumps Team nach Tom Homan, der als "Grenz-Zar" die Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländern beaufsichtigen soll. Homan setzte in Trumps erster Amtszeit die Trennung von Kindern von ihren Eltern an der US-Grenze um.

Harte Position gegenüber China

US-Medien berichten zudem, dass der im US-Repräsentantenhaus sitzende Abgeordnete Michael Waltz den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters im Weißen Haus bekommen soll.

Das frühere Spezialeinheitenmitglied ist für seine kritische Haltung gegenüber China bekannt. In seinem kürzlich veröffentlichten Buch schrieb er, die USA befänden sich in einem "existenziellen" Kampf mit der Kommunistischen Partei Chinas. Bei einer Rede im vergangenen Monat äußerte er Sorge über eine seinen Worten nach in China stattfindende "militärische Aufrüstung im Stil der 1930er Jahre in Nazi-Deutschland".

In einem Meinungsbeitrag im Magazin "Economist" betonte er, der nächste US-Präsident müsse rasch die Kriege in der Ukraine und in Nahost zum Abschluss bringen, um sich auf China zu fokussieren, argumentierte er.

Trump will Ölförderung ausbauen

Nächster Chef der US-Umweltbehörde EPA soll ebenfalls ein langjähriger Unterstützer Trumps werden, der ehemalige Kongressabgeordnete Lee Zeldin. Er werde "schnelle und faire" Entscheidungen zur Lockerung von Regulierungen treffen, kündigte der designierte Präsident an. Zugleich werde er aber die "höchsten Umweltstandards einhalten", um den USA die sauberste Luft und das sauberste Wasser auf dem Planeten zu sichern.

Der Republikaner Trump bestreitet, dass es eine Klimakrise gibt. Für seine zweite Amtszeit kündigt er einen weitreichenden Ausbau der heimischen Förderung von Öl und Erdgas an.

