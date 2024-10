Verstorbener türkischer Prediger: Wer war Fethullah Gülen?

Der Präsident bezeichnete den Prediger als Drahtzieher des Putschversuchs von 2016 und verfolgt bis heute seine Anhänger. Gülen starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren in den USA, wo er jahrelang im Exil gelebt hatte.

Bildung und interreligiöser Dialog

Die Nacht des 15. Juli 2016 veränderte die Geschichte der Türkei. An diesem Tag kam es zu koordinierten Angriffen von Teilen des türkischen Militärs, unter anderem in Istanbul.

Schneller Aufstieg und Exil

Dank Gülens guter Beziehungen zur Regierung breitete sich seine Hizmet-Bewegung in den 1980er und 1990er Jahren immer weiter aus. Viele seiner Anhänger stiegen im Staatsdienst auf. Dies führte schon früh zu Warnungen, Gülen-Anhänger würden eigene Netzwerke in Justiz, Verwaltung und dem Sicherheitsapparat aufbauen.

"Arbeitet geduldig daran, die Kontrolle des Staates zu übernehmen", soll Gülen in einer Ansprache gesagt haben, von der ein Mitschnitt in die Medien gelangte. Zwar bestritten Gülens Anhänger die Authentizität der Aufnahme, doch der Prediger war gezwungen, 1999 in die USA zu gehen, um in der Türkei einem Gerichtsprozess wegen Untergrabung des Staats zu entgehen.