Slowakei: Fico gibt Europawahl-Stimme im Krankenhaus ab

Der Regierungschef der Slowakei, Robert Fico, hat seine Stimme für die Europawahl im Krankenhaus abgegeben. Dort ist er seit dem Anschlag auf ihn vor vier Wochen in Behandlung.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico gibt seine Stimme am 8. Juni 2024 in einem Krankenhaus in Bratislava ab. Quelle: Reuters

Mehr als vier Wochen nach einem Attentat auf ihn hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico im Krankenhaus seine Stimme für die Europawahl abgegeben. Er habe in der Klinik gewählt, weil diese Wahl wichtig sei, schrieb Fico am Samstag auf Facebook

Dazu postete der 59-Jährige ein Foto von sich, wie er auf eine Krücke gestützt seinen Wahlzettel in eine mobile Wahlurne steckt. "Wir müssen Abgeordnete wählen, die sich für Friedensinitiativen einsetzen und nicht für die Fortsetzung des Krieges", fügte der Linkspopulist mit Blick auf die Ukraine hinzu.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico prägte die Politik seines Landes über Jahrzehnte. Dabei schwankte er zwischen pro-europäischen und nationalistischen Positionen. 15.05.2024 | 1:41 min

Robert Fico stoppte Unterstützung für die Ukraine

Nachdem er im Wahlkampf auf eine prorussische und antiamerikanische Rhetorik gesetzt hatte, stoppte er mit seinem Amtsantritt im Oktober die staatlichen Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine. Er unterstützt auch nicht die Sanktionen der EU gegen Russland und lehnt einen künftigen Beitritt der Ukraine zur Nato vehement ab.

Fico Mitte Mai lebensgefährlich verletzt

Fico war am 15. Mai in der Kleinstadt Handlova von einem Regierungsgegner mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt worden. Der unmittelbar nach dem Angriff festgenommene Angreifer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Im Polizeiverhör hatte der 71-Jährige seine Tat mit Hass auf Fico und seine Regierungspolitik begründet.

Der Zustand des slowakischen Premiers ist nach Schüssen auf ihn weiter ernst. Zudem ist die Slowakei politisch hoch polarisiert. Staatspräsidentin Caputova versucht, zu beruhigen. 16.05.2024 | 1:26 min

Attacke auf Fico könnte Wahlergebnis seiner Regierungspartei steigern

In seiner ersten Videoansprache an die Nation seither am Mittwoch ging Fico zwar nicht direkt auf die Wahlen für das EU-Parlament an, attackierte aber die EU und legte nahe, er sei zum Opfer geworden, weil seine Ansichten stark vom europäischen Mainstream abwichen.

Analysten gehen davon aus, dass die Attacke die Chancen der größten Regierungspartei, der linkspopulistischen "Richtung - Slowakische Sozialdemokratie» (Smer-SSD), steigern könnte.

Am dritten Tag der Europawahl haben am Samstag Wähler in der Slowakei, Italien und anderen EU-Staaten ihre Stimme abgegeben. Ein Rechtsruck zum Ende des noch bis Sonntagabend laufenden Wahlmarathons galt als wahrscheinlich.