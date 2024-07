OECD bescheinigt Deutschland gute Integration

"2022 erreichte ihre Erwerbstätigenquote in Deutschland ein Rekordhoch von 70 Prozent und war damit deutlich höher als in den meisten anderen EU-Vergleichsländern", teilte die OECD mit.

Insbesondere die umfassende Sprachförderung scheint sich positiv auszuwirken: Die Sprachkenntnisse Eingewanderter haben sich in Deutschland stärker verbessert als in den meisten anderen EU-Ländern.

OECD: Jeder sechste Einwanderer hat nur eine Grundschulausbildung

In Deutschland geborene Einwanderer haben es einfacher

Deutlich besser sind die Bildungserfolge von in Deutschland geborenen Kindern eingewanderter Eltern. Sie lägen über den Werten in den meisten vergleichbaren Staaten, so die OECD. Unabhängig vom Alter seien die Ergebnisse schlechter als in Vergleichsstaaten, wenn im Ausland geborene Kinder erst im Schüleralter nach Deutschland kommen. Hier seien keine Fortschritte zu verzeichnen.