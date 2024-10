Georgien-Wahl: Gewalt und Manipulationsvorwürfe

Bei den Parlamentswahlen in Georgien ist es nach Angaben der Opposition zu gewaltsamen Konfrontationen in Wahllokalen gekommen. Die Wahlen gelten als richtungsweisend.

Bei der Parlamentswahl in Georgien ist es nach Angaben der pro-europäischen Präsidentin Salome Surabischwili zu Gewalt gekommen. "Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen", erklärte Surabischwili in Onlinediensten. Zuvor waren in den Online-Netzwerken Videos verbreitet worden, denen zufolge es an mehreren Wahllokalen zu gewaltsamen Konfrontationen kam.