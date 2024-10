Labour legt Haushalt vor: Milliarden-Steuererhöhung

Mit einem großen Investitionspaket will Labour die marode Infrastruktur im Land modernisieren, steckt umgerechnet sechs Milliarden Euro in den Wohnungsbau, weitere in die Schulen - das soll auch Wachstum schaffen. Viel finanziellen Spielraum gibt es dafür nicht: Die konservative Vorgänger-Regierung hatte leere Kassen hinterlassen , ein Haushaltsloch von 22 Milliarden Pfund. Labour will weg von der Austeritätspolitik der Tory-Regierung, die habe das Land kaputtgespart, hin zu Investitionen in öffentliche Dienstleistungen, Wirtschaft und Infrastruktur. Dafür steigen einige Steuern, etwa auf Kapitalerträge.