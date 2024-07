Großbritannien: Ist das Land wirklich pleite?

Natürlich nicht. Die neue Labour-Regierung präsentierte vielmehr einen Kassensturz . Gute drei Wochen nach Regierungsübernahme drehte man in den Ministerien jedes Pfund um und stellt nun fest: Es fehlen rund 26 Milliarden Euro in der Staatskasse. Der Kassensturz ist in gewisser Weise die Fortsetzung des Wahlkampfes. Die neue Labour-Regierung stellte nun fest, dass die konservative Regierung den öffentlichen Sektor heruntergewirtschaftet hatte und ihre Wahlkampfgeschenke nicht mehr finanzieren konnte.