Luftfahrtmesse in England: Klimaneutrales Fliegen als Ziel

Die Industrie will die weltweiten Klimaziele erreichen - also null CO2-Emissionen bis 2050. Das geht nur mit einem Maßnahmen-Mix, heißt es auch beim US-Konkurrenten Boeing. "Flottenerneuerung, effizienteres Fliegen, SAF und Elektrifizierung werden dazu beitragen, dass wir net-zero in 2050 erreichen können," sagt Bryan Moran, Chief Sustainability Officer bei Boeing, zu ZDFheute.

Probleme: Klimaziele und Lieferketten

Vor allem klimaneutrale Kraftstoffe, so Moran, würden in Zukunft dabei helfen, die Luftfahrt klimaneutral zu gestalten. Und Klimaneutralität sei notwendig, denn die Nachfrage nach neuen Jets steige rasant. Doch weil Probleme in den Lieferketten die Auslieferungen derzeit verzögern, halten sich die Neubestellungen in Farnborough zunächst in Grenzen. Hervorstechend: Virgin Atlantic bestellt neun A330-neo (das Modell kommt noch nicht richtig in Schwung). JAL bestellt Airbus A350 und Boeing Dreamliner. Boeing punktet bei Qatar und Korean Airlines mit der neuen 777-9 (deren Auslieferung sich noch immer verzögert). Außerdem weist die Industrie gleichzeitig darauf hin, dass SAFs vielerorts noch nicht in genügender Menge zur Verfügung stehen.