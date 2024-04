Die Airbus SE ist einer der größten Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in den Niederlanden . Die Konzernzentrale liegt in Frankreich (Toulouse). Die Airbus Group hat mehrere Tochtergesellschaften wie Airbus Helicopters und Airbus Defense and Space. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Videos im Überblick.