Erste Bundeswehr-Maschinen mit Deutschen aus Israel gelandet

Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben bislang etwa 2.800 Bundesbürger und Familienangehörige bei der Ausreise aus Israel unterstützt. Die Menschen hätten das Land zu Land, Luft und See verlassen, hieß es am Samstag. An diesem Sonntag gebe es Condor-Sonderflüge aus der jordanischen Stadt Akaba, die direkt an der Südgrenze Israels liegt.



Das Amt wolle beim Bustransfer helfen. Auch der Flughafen Tel Aviv sei weiter offen und werde von kommerziellen Fluggesellschaften angeflogen. Die Lufthansa hatte ihre Sonderflüge aus Israel gestoppt. Das Auswärtige Amt spricht indes von einer momentan stark gesunkenen Nachfrage. Auch die Eintragungen auf der Krisenvorsorgeliste seien deutlich zurückgegangen.