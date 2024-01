Japan untersucht tödliche Flugzeug-Kollision in Tokio

Ein Passagierflugzeug der Japan Airlines (JAL) war am Vortag unmittelbar nach der Landung mit der Küstenwachenmaschine zusammen gestoßen . Beide gerieten in Brand.

Flammeninferno erst nach acht Stunden unter Kontrolle

Während alle 379 Personen an Bord des Passagierflugzeugs den lichterloh brennenden Airbus A350 ohne lebensgefährliche Verletzungen verlassen konnten, kam für fünf Menschen an Bord des Flugzeugs der Küstenwache jede Hilfe zu spät.

Nur der Pilot der Bombardier DHC8-300 kam raus, er erlitt laut Medien schwere Verletzungen. Das Flammeninferno an der JAL-Maschine konnte mehr als acht Stunden nach der Kollision unter Kontrolle gebracht werden.

Am Flughafen Tokio-Haneda kollidieren zwei Flugzeuge. Hunderte Passagiere können sich aus einem brennenden Airbus retten. So knapp wurde eine noch größere Katastrophe verhindert.

Kollision bei Landung in Tokio

Dutzende Inlandsflüge nach Kollision gestrichen

Die Fluggesellschaft JAL strich nach der verheerenden Kollision ihres Flugzeuges mit dem Küstenwachenflugzeug am Mittwoch mehr als 40 Inlandsflüge von und nach Haneda. Die All Nippon Airways (ANA) sagte ebenfalls Dutzende Flüge ab. Alle Start- und Landebahnen des verkehrsreichsten Flughafens Japans waren am Unglückstag vorübergehend geschlossen worden, konnten aber bis auf die Rollbahn mit der Unfallstelle wieder geöffnet werden.