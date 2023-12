Von Berlin bis Sydney: Die Welt begrüßt das neue Jahr

Wegen der Zeitverschiebung hat das Jahr 2024 in manchen Ländern schon viel früher begonnen als bei uns. In einigen Metropolen gab es in diesem Jahr Feste ganz ohne Feuerwerk. 31.12.2023 | 1:12 min

In Berlin feiern zehntausende Menschen am Brandenburger Tor das neue Jahr 2024. Erstmals seit der Corona-Pandemie findet bei der traditionellen Silvesterparty wieder ein Höhenfeuerwerk statt.

Wie in vielen anderen Städten weltweit galten auch dort verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. 4.500 Polizisten sollten Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr verhindern und Rettungskräfte vor Übergriffen schützen. Schon vor Mitternacht meldete die Polizei erste Zwischenfälle. Unter anderem seien Beamte am Alexanderplatz "mit Pyro beschossen" worden. Es gab mehrere Festnahmen.

Hinzu kam die Sorge vor Anschlägen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach von einem der größten Einsätze in den vergangenen Jahrzehnten in der Hauptstadt. Vor der in Berlin ohnehin immer unruhigen Silvesternacht hatte sich die Situation durch die Nahost-Krise noch einmal verschärft. Aus Sorge vor Straftaten verbot die Polizei eine für die Silvesternacht angemeldete propalästinensische Demonstration in Neukölln.

Auch in Köln waren rund 1.000 Polizisten allein rund um den Dom im Einsatz, nachdem die Behörden kurz vor Weihnachten Hinweise auf einen geplanten islamistischen Terroranschlag erhalten hatte. Am Sonntag waren drei weitere Verdächtige festgesetzt worden.

Appell für Hochwassergebiete: Weniger böllern

Für viele Menschen in den Hochwassergebieten fiel die Silvesterparty derweil buchstäblich ins Wasser. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens rief wegen der angespannten Lage dazu auf, zurückhaltend mit Silvesterfeuerwerk umzugehen. Die Feuerwehren und Rettungsdienste seien genug beschäftigt, sagte die SPD-Politikerin.

In Berlin wollten Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen mit insgesamt mehr als 1.500 Einsatzkräften aktiv sein - etwa dreimal so viele wie üblich, hieß es. Böllerverbotszonen gab es etwa am Alexanderplatz. Auch am Brandenburger Tor war privates Feuerwerk verboten. Dort stieg die traditionelle Silvesterparty, live übertragen vom ZDF

"Willkommen 2024": Deutschlands größte Silvestershow vom Brandenburger Tor. 31.12.2023

Südsee-Atoll macht den Anfang

Während das neue Jahr in Berlin gerade angebrochen ist, ging es andernorts längst ans Aufräumen. Als weltweit Erste starteten die Menschen auf dem Südsee-Atoll Kiritimati ins neue Jahr. Als erste Metropolen folgten das neuseeländische Auckland und die australische Küstenstadt Sydney. Dort erleuchteten vor der weltberühmten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses Tonnen von Feuerwerkskörpern und eine Mega-Lichtershow den Himmel. Mehr als eine Million Menschen verfolgten das Spektakel.

Traditionelle Sause in Berlin Silvester in Berlin: Tausende feiern auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor. Quelle: dpa

In Japan läuteten die Tempelglocken im ganzen Land, während sich Menschen an Schreinen und Tempeln versammelten, um das neue Jahr willkommen zu heißen. Bis zum deutschen Abend war dann auch schon in Südkorea, Singapur, Taiwan und China das Jahr 2024.

Insgesamt dauert es 26 Stunden bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird das letzte Land sein, das das Jahr 2024 einläutet - zwölf Stunden nach Deutschland. Um 13 Uhr unserer Zeit folgen dann nur noch zwei unbewohnte Inselchen.