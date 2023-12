Jahresausblick: Die Sport-Highlights 2024

Nach den Sommerspielen in Tokio 2021 und den Winterspielen 2022 in Peking wird das olympische Feuer diesmal in Paris brennen. Die Sport-Elite aus aller Welt trifft sich nach 1900 und 1924 zum dritten Mal in der französischen Hauptstadt . Über 10.000 Sportlerinnen und Sportler aus 206 Ländern werden vomin Frankreich erwartet.